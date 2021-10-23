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«Нужна помощь»: в Сети опубликовали запись звонка в службу спасения после стрельбы Болдуина

Виктория Ивашечкина
04:40 23.10.2021
Во время звонка супервизор не смогла уточнить, насколько сильные травмы получили режиссер и оператор.
«Нужна помощь»: в Сети опубликовали запись звонка в службу спасения после стрельбы Болдуина
© Фото: AUG, face to face, globallookpress
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В Сети опубликовали аудиозапись звонка в службу спасения с информацией о трагическом инциденте на съемочной площадке. Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера.

«Ранчо Bonanza Creek, и у нас два человека случайно ранены при стрельбе из пистолета на съемках фильма. Нам немедленно нужна помощь», - сообщила оператору супервизор.

Взволнованным голосом женщина рассказала, что не может уточнить, были ли заряжены в ружье боевые, а не холостые патроны. Также она назвала имена пострадавших.

ВВС сообщает, что звонившая в службу спасения явно была очень расстроена и разочарована. 

«Вы видели, как он подошел к моему столу и орал на меня? Он должен проверить оружие. Он несет ответственность за то, что произошло», - подчеркнула сценарист, уточнив, что инцидент произошел во время репетиции эпизода на съемочной площадке в Нью-Мексико.

Супервизор в момент звонка службе спасения не смогла уточнить, насколько серьезные травмы получили оператор и режиссер.

Накануне стало известно о том, что голливудский актер Алек Болдуин во время репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

В результате, режиссер фильма Джоэл Соуз получил тяжелое ранение, а кинооператор Галина Хатчинс скончалась в больнице. 

Сам Болдуин пообещал сотрудничать с полицией. Актер был допрошен и отпущен без предъявления обвинений.

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