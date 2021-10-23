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Автомобилистам напомнили о налоге, который нужно заплатить в ноябре

Виктория Ивашечкина
03:04 23.10.2021
Сумму необходимо перечислить в бюджет до 1 декабря 2021 года.
Автомобилистам напомнили о налоге, который нужно заплатить в ноябре
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что большая часть автомобилистов уже получили письма от налоговых органов с расчетом транспортного налога за 2020 год.

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать», - подчеркнул он, передает «Прайм». 

Юрист напомнил, что сумму необходимо перечислить в бюджет до 1 декабря 2021 года. Сделать это лучше в срок, поскольку после этой даты будут начисляться пени.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что если письмо не получено владельцем авто, то необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию по месту регистрации лично или через сервис «Обратиться в ФНС России».

Летом Федеральная налоговая служба России предложила бизнесу новый способ уплаты налогов. Речь шла о едином счете для всех сборов и страховых взносов.

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