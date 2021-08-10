ФНС предложила изменить способ уплаты налогов

Федеральная налоговая служба России планирует предложить бизнесу новый способ уплаты налогов. Речь идет о едином счете для всех сборов и страховых взносов. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Уточняется, что данная система уже действует для физических лиц.

По словам Егорова, в настоящее время образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки очень много. Из этого следует около 30 миллионов ошибок в год.

«Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству», - сказал Егоров в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, как сообщает РБК со ссылкой на ФНС, в новой системе есть четыре существенных плюса. Первый - удобство (для уплаты налогов бизнесу понадобится только ИНН и внесение суммы платежа одной транзакцией). Второй - исключение ошибок в расчетных документах. Третий - взаимоучет долгов и переплат, ведь средства будут перераспределяться. Четвертый - можно подключить автоплатеж, заказать детализацию или найти неучтенные платежи.