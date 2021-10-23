Врачи сообщили об улучшении состояния Милоша Земана

Состояние президента Чехии Милоша Земана немного улучшилось. Политик по-прежнему находится в реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, но врачи отмечают прогресс в его лечении. Об этом сообщила пресс-секретарь лечебницы Йитка Зинке.

«С разрешения президента республики господина Милоша Земана, с осторожным оптимизмом информируем, что благодаря комплексному лечению, проводимому специалистами Центрального военного госпиталя, за четверг и пятницу его состояние здоровья несколько улучшилось», - приводит ТАСС ее слова.

Милош Земан был госпитализирован 10 октября. После обследования врачи пришли к выводу о необходимости перевода президента Чехии в палату интенсивной терапии. Известно, что у Земана пониженное артериальное давление, невропатия ног, к тому же он страдает от нарушения слуха и наблюдался по поводу диабета.