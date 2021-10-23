В стране и мире Захарова назвала «цирковым номером» центры прямой связи с Зеленским в Крыму и Донбассе Ян Брацкий По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, жители Крыма «все сказали, что хотели», но Киев не желает их слушать. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Желание официального Киева обустроить пункты «непосредственного общения» жителей Донбасса и Крыма с президентом Украины Владимиром Зеленским напоминает очередную провокацию. Таким мнением поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что крымчане «все сказали, что хотели», но киевские власти упорно не желают их слушать и препятствуют попыткам жителей Крыма высказывать свою позицию на международных площадках. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика