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Захарова назвала «цирковым номером» центры прямой связи с Зеленским в Крыму и Донбассе

Ян Брацкий
23:59 23.10.2021
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, жители Крыма «все сказали, что хотели», но Киев не желает их слушать.
Захарова назвала «цирковым номером» центры прямой связи с Зеленским в Крыму и Донбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Желание официального Киева обустроить пункты «непосредственного общения» жителей Донбасса и Крыма с президентом Украины Владимиром Зеленским напоминает очередную провокацию. Таким мнением поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что крымчане «все сказали, что хотели», но киевские власти упорно не желают их слушать и препятствуют попыткам жителей Крыма высказывать свою позицию на международных площадках.

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