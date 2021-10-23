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В МИД Турции не стали комментировать решение Эрдогана о высылке послов 10 стран

Ян Брацкий
23:20 23.10.2021
Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган распорядился выслать из страны послов стран, которые призывали освободить турецкого правозащитника Османа Ковалу.
В МИД Турции не стали комментировать решение Эрдогана о высылке послов 10 стран
© Фото: pixabay
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Министерство иностранных дел Турции пока не объявило персонами нон грата послов десяти государств, которые ранее призывали официальную Анкару освободить известного правозащитника Осамана Кавалу.

Ранее турецкий МИД вызвал для беседы послов Франции, Канады, США, Норвегии, Финляндии, Германии, Дании, Новой Зеландии, Швеции  и Норвегии, сообщает РИА Новости.

Им напомнили о необходимости соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Иных официальных комментариев внешнеполитическое ведомство Турции не предоставило.

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