В стране и мире В МИД Турции не стали комментировать решение Эрдогана о высылке послов 10 стран Ян Брацкий Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган распорядился выслать из страны послов стран, которые призывали освободить турецкого правозащитника Османа Ковалу. © Фото: pixabay Читайте нас на: Министерство иностранных дел Турции пока не объявило персонами нон грата послов десяти государств, которые ранее призывали официальную Анкару освободить известного правозащитника Осамана Кавалу. Ранее турецкий МИД вызвал для беседы послов Франции, Канады, США, Норвегии, Финляндии, Германии, Дании, Новой Зеландии, Швеции и Норвегии, сообщает РИА Новости. Им напомнили о необходимости соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Иных официальных комментариев внешнеполитическое ведомство Турции не предоставило. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика