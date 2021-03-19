«Не под подушкой»: финансист объяснила, как заработать миллион

Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что стать обладателем первого миллиона можно достаточно быстро, если грамотно подходить к накоплению. Однако откладывать деньги дома под подушкой недостаточно, поскольку намного эффективнее будет открыть депозит в банке или купить ценные бумаги.

Эксперт акцентировала, что для накопления нужна высокая доходность.

«Дома под подушкой доходность будет равна нулю, а депозит даст скромные 4-5%, облигации - на 2-3% выше. А вот вложения в акции потенциально вырастут на 15-20%», - сказала Харченко в интервью агентству «Прайм».

Помимо этого, для увеличения доходности можно использовать налоговые льготы от государства. В частности, деньги, размещенные индивидуальном инвестиционном счете, смогут принести 13%. Также попробовать реинвестировать проценты.