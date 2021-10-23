В Петербурге ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостановят работу точек общественного питания и объектов розничной торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов. Об этом информируют городские власти.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте администрации города, ограничения также затронут фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, косметические салоны, бани и салоны красоты. Работать будут только обычные парикмахерские.

Музеи и театры зрителям можно будет посещать лишь при наличии QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справок о медотводе от прививки.

В отели и пансионаты города постояльцев будут заселять при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки был зарегистрирован новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 - 1 075 человек. Также за этот период медики выявили 37 678 новых случаев заболевания коронавирусом в РФ, что тоже стало очередным анитрекордом за все время пандемии.