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В Петербурге ужесточили ограничения из-за COVID-19

Роман Захаров
22:16 23.10.2021
В городе запретили работу заведений общепита и торговых точек, а также ввели QR-коды.
В Петербурге ужесточили ограничения из-за COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov, globallookpress
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В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостановят работу точек общественного питания и объектов розничной торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов. Об этом информируют городские власти.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте администрации города, ограничения также затронут фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, косметические салоны, бани и салоны красоты. Работать будут только обычные парикмахерские.

Музеи и театры зрителям можно будет посещать лишь при наличии QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справок о медотводе от прививки.

В отели и пансионаты города постояльцев будут заселять при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки был зарегистрирован новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 - 1 075 человек. Также за этот период медики выявили 37 678 новых случаев заболевания коронавирусом в РФ, что тоже стало очередным анитрекордом за все время пандемии.

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