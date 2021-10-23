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В России обновлен суточный рекорд смертей от коронавируса

Анна Назайкина
11:11 23.10.2021
С начала пандемии зафиксировано 229 528 летальных исходов.
В России обновлен суточный рекорд смертей от коронавируса
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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По данным оперативного штаба, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса - 1 075 человек. За последние 24 часа выявили 37 678 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. У 8,6% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 26 077 россиянам.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 7 803 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 360 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 2 783. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(25), на Чукотке(16) и в Ненецком автономном округе(16).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 205 983. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

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