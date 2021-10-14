Извержение вулкана превратило остров Пальма в безжизненную пепельную дюну

Вулканический пепел покрыл улицы городков и деревень острова Пальма. Местные жители с трудом могут попасть домой. Входные двери и окна первых этажей засыпаны почти полностью, а по дорогам можно пройти только пешком, оставляя глубокие следы. Но этим населенным пунктам еще относительно повезло - через них не прошел поток раскаленной лавы, за секунды разрушающий все на своем пути.

Извержение вулкана Кумбрэ-Вьеха продолжается уже месяц, власти Испании эвакуировали в безопасные районы больше 6 000 человек - это почти 10% населения. Люди, в один миг потерявшие все, что у них было, не хотят оставаться на острове.

Пока одни пытаются достать билет на материк, другие, наоборот, стремятся попасть поближе к эпицентру. На остров прибывают сотни туристов из разных стран, готовых рискнуть ради эффектного кадра.

«Я не хотел отменять поездку, решил, что это хороший шанс сделать красивые снимки. Честно говоря, такая возможность сделала поездку еще более привлекательной», - считает турист из Франции Эрик Континсу.

От стихии страдают не только люди, но и животные. Собаки и кошки, которых не забрали во время эвакуации, оказались отрезанными от людей. Еду им доставляют с помощью дронов.

За месяц непрекращающегося извержения под раскаленной лавой оказалось больше 500 гектаров земли. Это сопоставимо с площадью почти тысячи футбольных полей. Стихия не щадит ни дома, ни машины, ни сады. Почти полностью уничтожены три крупнейшие банановые рощи. А экспорт этих фруктов давал чуть не половину всего ВВП острова, и, возможно, восстановить их уже никогда не удастся. По крайней мере, на старом месте. Застывшая лава - это очень плотная и крепкая порода, небольшой кусочек может весить больше 15 килограммов.

А там, где прошел поток раскаленной магмы, слой породы достигает нескольких метров, и строить дома и тем более выращивать сады в этом месте бессмысленно в ближайшую сотню лет.

Говорить о том, что все самое страшное позади, специалисты не торопятся. Нередко, казалось бы, успокоившийся вулкан начинает выбрасывать потоки лавы с новой силой.

«Из физико-математических моделей этого извержения можно сделать вывод, что оно может продлиться до трех месяцев. Самые сильные извержения в самом начале цикла, но колебания интенсивности извержения вполне возможны», - рассказал доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского Андрей Ткачев.

Уже сейчас материальный ущерб жителей Пальмы оценивается в десятки миллионов долларов, но если извержение не прекратится в ближайшее время или проснутся соседние вулканы, которых там целая цепь, то некогда самый зеленый остров Канарского архипелага, покрытый хвойными и лавровыми деревьями, может превратиться в пустыню, покрытую застывшей лавой и пеплом.