Институт киноискусства США учредил стипендию имени Галины Хатчинс

В США появится стипендия в память о кинооператоре Галине Хатчинс, которая погибла в результате несчастного случая во время съемок вестерна с Алеком Болдуином. Об этом в субботу сообщается на сайте Американского института киноискусства (AFI), который и учредил стипендию.

«Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI… Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях», – написано в заявлении института.

Ранее режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуза выразил соболезнования в связи с произошедшим на съемках картины трагическим инцидентом, во время которого известный актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс. Кинодеятель признался, что опустошен в связи с гибелью коллеги и подруги. Он рассказал, Хатчинс была доброй, энергичной, невероятно талантливой.