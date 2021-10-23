МИД Боливии поблагодарил Россию за вакцину «Спутник-V»

Боливия высоко ценит, помощь России, которая предоставила стране вакцину «Спутник-V» в один из тяжелейших периодов борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал глава МИД Боливии Рохелио Майта.

Президент Боливии Луис Арсе в конце января сообщил, что в страну прибыла первая партия российской прививки «Спутник-V», а также объявил начале кампании иммунизации от COVID-19. В мае глава государства сам получил первую дозу вакцины.

«В Боливии мы высоко ценим, что смогли рассчитывать на вакцину "Спутник-V"», – сказал Майта РИА Новостям.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что наиболее успешная в Евросоюзе венгерская кампания по вакцинации от COVID-19 была бы невозможна без поставок российского препарата «Спутник V».