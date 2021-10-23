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В Госдуме опровергли сообщения о регистрации в мессенджерах по паспорту

Роман Захаров
18:57 23.10.2021
По словам Александра Хинштейна, речь идет лишь о небольших поправках в уже действующий закон.
В Госдуме опровергли сообщения о регистрации в мессенджерах по паспорту
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Пользователи мессенджеров по-прежнему будут обязаны привязывать номер телефона к аккаунту, а операторы связи не станут запрашивать данные паспорта владельца. Такое заявление сделал глава комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

Он при этом обратил особое внимание, что правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году.

«Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера. Никаких инноваций сегодня не происходит. Речь идет о новом постановлении правительства, которое касается закона, вступившего еще в 2018 году в силу. Постановление правительства лишь корректирует ранее существовавшую практику», - объяснил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое якобы запретит анонимную регистрацию в мессенджерах с 2022 года.

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