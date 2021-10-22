Шквальный огонь: на учениях ОДКБ в Таджикистане военные четырех стран «уничтожили» боевиков
Основные действия развернулись на горном полигоне Харб-Майдон в 30 километрах от таджико-афганской границы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Шквальный огонь: на учениях ОДКБ в Таджикистане военные четырех стран «уничтожили» боевиков
Основные действия развернулись на горном полигоне Харб-Майдон в 30 километрах от таджико-афганской границы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
|
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