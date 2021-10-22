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Шквальный огонь: на учениях ОДКБ в Таджикистане военные четырех стран «уничтожили» боевиков

Ян Брацкий
05:00 22.10.2021
Основные действия развернулись на горном полигоне Харб-Майдон в 30 километрах от таджико-афганской границы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Таджикистане разведчики четырех стран на российских бронеавтомобилях «Тигр» отработали штурм захваченного условными террористами села. Мероприятие состоялось в рамках учений сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021».

© ТРК "Звезда"

Военнослужащие блокировали населенный пункт, взяв под контроль возможные пути отхода условных боевиков. Используя бронеавтомобили специального назначения «Тигр» Центрального военного округа (ЦВО) разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили «боевиков».

© ТРК "Звезда"

Восемнадцатого октября 2021 года на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2021» состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместных учений «Взаимодействие-2021».

© ТРК "Звезда"

Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по «уничтожению» вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ террористических отрядов. Всего в учениях задействованы четыре тысячи человек и более 500 единиц техники.

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