После массовой гибели собак в приюте в Воронеже возбудили уголовное дело

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту массовой гибели собак в частном приюте для животных. Об этом в субботу сообщил представитель регионального ГУ МВД.

«Сегодня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 (УК РФ) по факту гибели животных. Причина смерти устанавливается. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 животных», – сказал сотрудник ведомства РИА Новостям.

Сообщения о гибели животных в воронежском частном приюте «Дора» появились накануне в местных СМИ и вызвали большой общественный резонанс. Сначала речь шла о 16 убитых собаках, однако, владелец заведения Юрий Шамарин, рассказал агентству, что сегодня были обнаружены тела еще двоих животных.

На странице приюта в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост, в котором говорится, что злоумышленники проникли в заведение ночью.

«Спланированно, хладнокровно, стреляли по беззащитным собакам, резали горло и убивали», – написали сотрудники приюта.

Сейчас в деле разбираются правоохранители. По статье «Жестокое обращение с животными» преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что материалы по факту охоты на волков с участием депутата курганской областной думы Дениса Хахалова переданы в прокуратуру.