Прокуратура занялась делом курганского депутата-живодера

Материалы по факту охоты на волков с участием депутата курганской областной думы Дениса Хахалова переданы в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Отмечается, что заявление о незаконной охоте и жестоком обращении с животными было подано 20 апреля от сотрудника Департамента природных ресурсов и окружающей среды. После этого была организована проверка.

«В связи с тем, что охота велась на территории Свердловской области и с участием действующего депутата, собранные полицией материалы переданы в прокуратуру города Катайска для принятия решения», - уточняется в сообщении.

Ранее Хахалова, переехавшего живого волка на снегоходе, исключили из партии «Единая Россия».