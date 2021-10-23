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Саратовская школьница попала в больницу с алкогольным отравлением

Майя Мусиенко
15:34 23.10.2021
Региональные правоохранительные органы начали проверки по факту происшествия.
Саратовская школьница попала в больницу с алкогольным отравлением
© Фото: Security, Pixabay
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Органы прокуратуры и МВД по Саратовской области начали проверку после госпитализации девочки 2007 года рождения. По предварительным данным, подросток отравилась алкоголем. Об этом в субботу сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Установлено, что 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медицинское учреждение, предположительно, с алкогольным отравлением», – написано в сообщении.

Кроме того, правоохранители оценят, насколько добросовестно семья девочки исполняла обязанности по ее воспитанию, а также проверит, соблюдалось ли законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка из Оренбургской области отравилась суррогатным алкоголем, который употребляла в компании 17-летней девушки и 15-летнего подростка. Спиртное, при этом, было приготовлено и продано бабушкой пострадавшей.

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