Саратовская школьница попала в больницу с алкогольным отравлением

Органы прокуратуры и МВД по Саратовской области начали проверку после госпитализации девочки 2007 года рождения. По предварительным данным, подросток отравилась алкоголем. Об этом в субботу сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней с признаками отравления. Установлено, что 23 октября в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации девочки 2007 года рождения в медицинское учреждение, предположительно, с алкогольным отравлением», – написано в сообщении.

Кроме того, правоохранители оценят, насколько добросовестно семья девочки исполняла обязанности по ее воспитанию, а также проверит, соблюдалось ли законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка из Оренбургской области отравилась суррогатным алкоголем, который употребляла в компании 17-летней девушки и 15-летнего подростка. Спиртное, при этом, было приготовлено и продано бабушкой пострадавшей.