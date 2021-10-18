В МВД поделились неожиданными деталями отравления семилетней девочки суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Семилетняя девочка из Оренбургской области, которая отравилась суррогатным алкоголем, употребляла крепкие напитки со своими друзьями - 17-летней девушкой и 15-летним молодым человеком. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе регионального МВД России.

«Сотрудники полиции установили, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребляла спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме. Также полицейскими в ходе проверки и опроса было установлено, что спиртосодержащая продукция была приобретена у 58-летней бабушки пострадавшей», - отметила референт ОИ и ОС УМВД России по Оренбургской области Елена Ляпина.

Был ли это самогон или просто контрафактный алкоголь, неизвестно. Бутылку отправили на экспертизу.

«В отношении бабушки составлен протокол по статьям "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена" и "Незаконная розничная продажа"», - уточнили в МВД.

В ведомстве также подчеркнули, что ответственность за произошедшее понесут и родители ребенка.

Инцидент произошел в понедельник, 18 октября. С девочкой уже все хорошо, ей назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.