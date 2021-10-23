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Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России

Роман Захаров
15:16 23.10.2021
По мнению директора СВР, история - это «чрезвычайно важная» сфера человеческого знания.
Нарышкин призвал потомков западных интервентов учить историю России
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Западные государства, в прошлом пытавшиеся захватить Россию, должны учить историю нашей страны, чтобы понять нежизнеспособность подобных идей. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР), глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе прошедшей в Дмитрове церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодым поколением.

«Стены Дмитровского Кремля и вся дмитровская земля помнят и польских и наполеоновских интервентов, хорошо помнят и немецко-фашистских захватчиков, и мы все это помним, а вот помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю? Посоветую им как следует учить историю, причем настоящую историю - историю без прикрас и уж тем более без фальсификаций», - сказал Нарышкин.

Директор СВР добавил, что история - это «чрезвычайно важная» сфера человеческого знания.

«Как в капле дождя отражается небо, также и в истории отдельного города, села, деревни отражается судьба нашей родины - великой страны, и, наверное, справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует то удивительное, гордое и щемящее чувство Родины», - высказал свою позицию Сергей Нарышкин.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ в рамках Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что службы безопасности стран Содружества обладают значительным объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе западных стран против СНГ. При этом он подчеркнул, что деструктивные планы американской стороны по расширению своего влияния уже реализуются Вашингтоном в Центральной Азии. 

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