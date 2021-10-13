Нарышкин: США координируют деструктивную работу Запада против СНГ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в рамках Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил, что службы безопасности стран Содружества обладают значительным объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе западных стран против СНГ.

«У нас накоплен большой материал, говорящий, что существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют Соединенные Штаты Америки», - заявил Нарышкин.

Более того, Нарышкин подчеркнул, что деструктивные планы американской стороны по расширению своего влияния уже реализуются США в Центральной Азии. Глава Службы внешней разведки отметил и тот факт, что свое присутствие в центрально-азиатских странах пытается утвердить и недавно сформированный альянс AUKUS.

«Здесь можно упомянуть и стремление расширить американское присутствие в Центральной Азии и недавно созданный военно-политический альянс Великобритании, Австралии и Соединенных Штатов Америки, но и разрабатываемые Вашингтоном и союзниками планы по дестабилизации ситуации в преддверии целого ряда выборов различного уровня, которые в предстоящие годы пройдут в наших государствах», - отметил Нарышкин.

Ранее директор СВР Нарышкин рассказал о сотрудничестве российской службы внешней разведки с СВР других стран. Среди них - государства Центральной Азии, Китай, Индия, Пакистан и Иран.