Раскрыто возможное новое название Facebook

Новым названием популярной социальной сети Facebook может стать Meta.com. С таким предположением выступил доменный брокер Павел Гросс-Днепров.

«Я заметил массовый выкуп доменов в течение месяца во всех геозонах. Выкупает компания, которая занимается доменами Facebook. Поэтому я думаю, что Meta.com будет», - написал он в своем Facebook-аккаунте.

О том, что Facebook сменит название, стало известно в минувшую среду, 20 октября. Сообщалось, что целью изменения названия всемирно известной компании является отражение ее новой направленности - построения так называемой «метавселенной». Согласно задумке основателя Марка Цукерберга, данная «метавселенная» призвана дать больше возможностей людям творческих профессий.

Кроме того, она должна помочь творить и развиваться людям, живущим и работающим вдали от городов. Также ее целью являются пользователи, проживающие на территориях, где ограничен доступ к образованию и объектам рекреации. Иные подробности на данный момент неизвестны.