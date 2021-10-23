На трассе, где произошло ДТП с Собчак, вернули двустороннее движение

Власти удовлетворили требования жителей вернули двустороннее движение на трассе Адлер — Альпика-Сервис, передает RT. Ранее жители Сочи перекрыли дорогу, на которой в ДТП попала журналист Ксения Собчак. После смертельной аварии власти приняли решение изменить движение по этой дороге - оно стало односторонним. Однако после стихийного митинга администрация пошла навстречу сочинцам и отменила свое решение.

Ранее в Росавтодоре объясняли, что такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасное движение. Люди нововведениями оказались недовольны. Они отмечали, что стали тратить на дорогу примерно на полтора часа больше, чем раньше. Кроме того, по словам жителей, сильно подорожал проезд на общественном транспорте.

Напомним, 9 октября на трассе Адлер - Альпика-Сервис в аварию попал автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак. По предварительным данным, водитель совершал обгон по встречной полосе и врезался в легковушку. В результате ДТП одна женщина скончалась, вторая - получила тяжелые травмы.