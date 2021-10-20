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«Абсурдные обвинения»: Азаров о своем заочном аресте на Украине

Майя Мусиенко
19:38 20.10.2021
Политик отметил, что его уже пытались экстрадировать, но не смогли, поскольку он имеет статус политического беженца в РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
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Правительство Украины на протяжении нескольких лет преследует политиков и предъявляет им абсурдные обвинения. Так бывший премьер-министр страны Николай Азаров в беседе со «Звездой» прокомментировал новость о своем заочном аресте в суде Киева по обвинению в госизмене.

«Продолжение преследования. Они, так сказать, репрессии развязали по всей стране не первый год уже. Пользуются любыми абсурдными обвинениями», – заявил политик.

По словам экс-премьера, сторона обвинения неоднократно требовала его экстрадиции. Сейчас, согласно информации офиса генпрокурора Украины, это планируется сделать вновь.

«Они уже пятнадцать раз подавали на экстрадицию, но российское правительство приняло решение о предоставлении мне статуса политического беженца, поэтому пусть они до бесконечности подают», – сказал Азаров.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил, что бывший премьер-министр Николай Азаров был заочно арестован по решению Печерского районного суда Киева по обвинению в госизмене по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

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