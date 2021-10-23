В Киргизии не будут размещать авиабазу США

Размещение в Киргизии авиабазы Соединенных Штатов не планируется, так как в Чуйской области уже располагается российская база Кант. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент республики Садыр Жапаров.

«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», - сказал глава государства, отвечая на вопрос про возможность размещения авиабазы США на территории Киргизии после вывода войск антитеррористической коалиции из Афганистана.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. Глава ведомства отмечал, что совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.