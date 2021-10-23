Вин Дизель подвел к алтарю дочь погибшего актера Пола Уокера

Американский актер Вин Дизель подвел дочь погибшего друга и коллеги по франшизе «Форсаж» Пола Уолкера к алтарю. Фотографиями с прошедшей церемонии бракосочетания с актером Луи Торнтоном-Алленом Мидоу Уокер поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Свадьба пары состоялась в Доминиканской республике в окружении родных и близких, пишет журнал Tatler. Среди приглашенных, судя по фотографиям, также была Джордана Брюстер, сыгравшая в «Форсажах» Мию.

Вин Дизель является крестным отцом Мидоу Уокер и опекал ее после смерти отца.

Пол Уокер погиб в 2013 году в возрасте 40 лет. Актер разбился в аварии в Калифорнии, находясь на пассажирском сидении в автомобиле Porsche своего друга. Водитель разогнался до 130 километров в час и на одном из поворотов не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и сразу же загорелась, шансов выжить у находившихся внутри людей не было. Спустя три года суд признал, что производитель автомобилей Porsche не несет ответственности за случившееся ДТП.