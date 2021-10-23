Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год

Российским автовладельцам напомнили о необходимости заплатить транспортный налог за 2020 год. Сделать это нужно до 1 декабря текущего года.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, что затягивать с оплатой не стоит. После 1 декабря будут начисляться пени. А при большой сумме долга возмещением займутся уже судебные приставы.

Письмо с расчетом налога обычно приходит почтой по месту регистрации гражданина. Также документ можно получить в МФЦ или в личном кабинете на официальном сайте ФНС.

«Если уведомление не получено ни одним из вышеперечисленных способов, необходимо обратиться в свою налоговую инспекцию по месту регистрации лично или через сервис "Обратиться в ФНС России"», - сказал Соловьев агентству «Прайм».

Ранее россиян предупредили о новшествах по налогу на доход по вкладам.