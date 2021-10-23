Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по QR-кодам для посетителей ТЦ и кафе

В Минпромторге заявили, что ведомстве не выпускало рекомендации регионам по организации работы с QR-кодами в торговых центрах и кафе в период COVID-выходных в ноябре.

«Рекомендации действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минпромторг предложил властям российских регионов разрешить посещать торговые центры и кафе при наличии действующего QR-кода.

Утверждалось, что в ведомстве заявили о том, что новые ограничения могут серьезно навредить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом. В ряде регионов в эти дни не будут работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания.

Исключением станут аптеки, продовольственные магазины и точки, где продают товары первой необходимости.