Минпромторг предложил разрешить кафе и ТЦ пускать посетителей с QR-кодом

Минпромторг предложил властям регионов разрешить посещать торговые центры и кафе при наличии действующего QR-кода.

В ведомстве отметили, что новые ограничения могут серьезно навредить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, передает РБК со ссылкой на текст обращения ведомства.

«Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли и стимулированию к вакцинации населения», - сказано в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что предложение носит рекомендательный характер. Окончательное решение остается за главами субъектов и главными санитарными врачами регионов.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом. По его словам, при необходимости эти дни можно будет продлить и после 7 ноября.

В частности, в Москве в это время не будут работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа.