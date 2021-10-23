Согласованные с РПН спортивные мероприятия в Подмосковье проведут без зрителей

Спортивные соревнования всероссийского масштаба на территории Московской области в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года пройдут при пустых трибунах. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«В период с 28 октября по 7 ноября, в частности, приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)», - написал Абаренов на своей странице в Instagram.

Так, без зрителей пройдут ряд встреч в рамках Континентальной хоккейной лиги, Российской футбольной премьер-лиги и национальных чемпионатов по волейболу и гандболу среди женских команд.

В минувшую среду президент России Владимир Путин подписал указ о введении на всей территории страны режима нерабочих дней из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. С 30 октября по 7 ноября запрещено проведение массовых спортивных, культурных и иных зрелищных мероприятий, за исключением заранее согласованных с Роспотребнадзором.