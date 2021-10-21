Спецназ ЦВО впервые уничтожил условного врага «Тигровой каруселью»

Новый метод повышенного темпа стрельбы «Тигровая карусель» применил на учениях в Новосибирской области военный спецназ ЦВО. По замыслу тренировки, превосходящий по численности «противник» на легкобронированной технике предпринял попытку нападения на систему опорных пунктов и позиций подразделения.

При приближении «противника» на прицельное расстояние спецназ применил новую тактику «Тигровая карусель». Экипажи бронеавтомобилей «Тигр» двигались по кругу, стреляя из крупнокалиберных пулеметов «Корд», позволяющих вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки. Таким образом военнослужащим удалось ввести условного врага в замешательство и уничтожить его живую силу и технику.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.