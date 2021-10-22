Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия. Причиной в военном ведомстве назвали отказ ускорителя ракеты.

Испытания неизвестной ракетной системы должны были проходить с 20 по 29 октября на острове Кадьяк у южного побережья Аляски. Ранее СМИ сообщили, что их отсрочили, так как несущая оружие ракета не смогла взлететь.

По словам представителей Пентагона, речь идет об «эксперименте по сбору данных», который должен был проходить 21 октября.

«Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя», - сказали в ведомстве РИА Новости.

Там также уточнили, что данный ускоритель не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия.