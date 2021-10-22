СМИ: производители колбас и сосисок предупредили о росте цен

Цены на колбасы и сосиски могут вырасти с начала ноября этого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление крупнейших компаний по переработке мяса.

По данным издания, производители уже уведомили торговые сети о грядущем подорожании. На данный момент ритейлеры рассматривают вопрос о повышении цен. Рост может составить от 7% до 20%.

«Больше всего могут подорожать готовые изделия, например биточки — на 10%, шницель куриный — до 18%, тефтели и котлеты из курицы — до 10%, фарш — до 12%», - сообщается в статье со ссылкой на пресс-службу крупной торговой сети.

Ранее стало известно, что в России снизились цены на лук и капусту. По данным Росстата, стоимость репчатого лука за неделю упала на 0,9%. Белокочанная капуста стала дешевле на 0,05%. Кроме того, дешевле стали морковь и яблоки. В первом случае цена за неделю упала на 0,35%, во втором – на 1,2%.