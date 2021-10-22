Байден призвал граждан США не беспокоиться по поводу военной мощи РФ

Американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты располагают самыми мощными вооруженными силами в мире. Таким образом он призвал американцев не беспокоиться, что Россия или Китай смогут их превзойти.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас», - подчеркнул Байден во время общения с избирателями на телеканале CNN.

Ранее президент РФ в ходе выступления в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на ядерных державах лежит огромная ответственность за ядерное оружие. По словам Путина, на сегодняшний день существует угроза полного взаимного уничтожения.

Говоря о ситуации в Ираке и Афганитане, президент РФ отметил, что Соединенные Штаты за 20 лет пребывания там не достигли ни одной из поставленных целей. По словам Путина, США при этом не только понесли, но и нанесли сами немалый урон. Ситуация от этого только ухудшилась.