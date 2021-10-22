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Диетолог назвала главный осенний продукт для похудения

Вадим Синицын
04:42 22.10.2021
Тыква особенно полезна для худеющих, поскольку содержит мало калорий, но при этом хорошо насыщает.
Диетолог назвала главный осенний продукт для похудения
© Фото: Pixabay
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Людям, которые следят за весом и фигурой, осенью стоит обратить внимание на тыкву. Как рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Юлия Чехонина, это главный сезонный продукт для похудения.

Осенью этот продукт можно купить практически в любом магазине. Тыква особенно полезна для худеющих, поскольку содержит мало калорий, но при этом хорошо насыщает. Кроме того, этот овощ  полезен для органов пищеварения, что делает его отличным выбором для лечебного питания.

«Тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления содержится в 100 граммах», - рассказала диетолог.

Единственное противопоказание – непереносимость или аллергия на тыкву. При выборе овоща в магазине следует обратить внимание на состояние кожуры – плоды с поврежденной кожурой очень быстро портятся.

Ранее диетолог Анна Белоусова дала рекомендации по питанию для пожилых людей. По словам эксперта, им необходимо разнообразить свой рацион, выдерживать баланс жиров, белков и углеводов, а также потреблять как можно больше растительной клетчатки. Лучше всего соблюдать диету, близкую к вегетарианской. 

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