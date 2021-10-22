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Врачи назвали нетипичные симптомы рака поджелудочной железы

Виктория Ивашечкина
04:23 22.10.2021
По словам медиков, следует обратить внимание на то, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса.
Врачи назвали нетипичные симптомы рака поджелудочной железы
© Фото: Unsplash
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Британские медики рассказали, что пожелтение кожи и белков глаз, снижение аппетита и внезапная потеря веса указывают на рак поджелудочной железы.

Пожелтение кожи и белков глаз возникает тогда, когда в крови накапливается продукт распада билирубин, отметили врачи, передает Express

По словам врачей, следует обратить внимание на то, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или отсутствия энергии, рвота.

При обнаружении данных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, пройти нужное обследование.

Ранее американские ученые рассказали, что рак поджелудочной железы может развиваться в организме практически незаметно долгое время.

О формировании опухоли может свидетельствовать боль в животе. При запущенных случаях ощущения концентрируются в верхней его части. Также может наблюдаться тошнота, проблемы с аппетитом, трудности с пищеварением, диарея и иные нарушения стула.

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