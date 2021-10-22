В стране и мире Врачи назвали нетипичные симптомы рака поджелудочной железы Виктория Ивашечкина По словам медиков, следует обратить внимание на то, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса. © Фото: Unsplash Читайте нас на: Британские медики рассказали, что пожелтение кожи и белков глаз, снижение аппетита и внезапная потеря веса указывают на рак поджелудочной железы. Пожелтение кожи и белков глаз возникает тогда, когда в крови накапливается продукт распада билирубин, отметили врачи, передает Express. По словам врачей, следует обратить внимание на то, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или отсутствия энергии, рвота. При обнаружении данных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, пройти нужное обследование. Ранее американские ученые рассказали, что рак поджелудочной железы может развиваться в организме практически незаметно долгое время. О формировании опухоли может свидетельствовать боль в животе. При запущенных случаях ощущения концентрируются в верхней его части. Также может наблюдаться тошнота, проблемы с аппетитом, трудности с пищеварением, диарея и иные нарушения стула. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика