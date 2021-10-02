Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Слуга народа» начнет процедуру отзыва с должности спикера Рады

Анна Берестовая
23:03 02.10.2021
Президентская партия Украины приняла решение отозвать спикера Верховной Рады.
«Слуга народа» начнет процедуру отзыва с должности спикера Рады
© Фото: dmytro.razumkov Facebook
Читайте нас на:

Члены фракции президента Украины «Слуга народа» приняли решение об отставке председателя Верховной рады страны. Начало процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с занимаемой им должности назначено на 4 октября.

Соответствующее решение было принято на выездном заседании в городе Трускавец. Вопрос об отставке спикера был вынесен на голосование.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в своем Telegram-канале. Коллективную инициативу об отзыве Председателя Верховной Рады подписали 150 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что во время заседания партии «Слуга народа» действующий президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями относительно своего пребывания на посту. Он признался, что хотел бы быть главой государства до момента, когда выполнит все предвыборные обещания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.