«Слуга народа» начнет процедуру отзыва с должности спикера Рады

Члены фракции президента Украины «Слуга народа» приняли решение об отставке председателя Верховной рады страны. Начало процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с занимаемой им должности назначено на 4 октября.

Соответствующее решение было принято на выездном заседании в городе Трускавец. Вопрос об отставке спикера был вынесен на голосование.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в своем Telegram-канале. Коллективную инициативу об отзыве Председателя Верховной Рады подписали 150 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что во время заседания партии «Слуга народа» действующий президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями относительно своего пребывания на посту. Он признался, что хотел бы быть главой государства до момента, когда выполнит все предвыборные обещания.