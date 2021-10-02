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Зеленский пожелал быть президентом до выполнения всех обещаний украинцам

Анна Берестовая
22:35 02.10.2021
Президент Украины признался, что хочет оставаться на посту до выполнения всех своих обещаний народу.
Зеленский пожелал быть президентом до выполнения всех обещаний украинцам
© Фото: Stefanie Loos dpa Globallookpress
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Действующий украинский лидер Владимир Зеленский признался во время выступления на заседании фракции «Слуга народа» 2 октября, что хотел бы занимать президентское кресло до момента, когда выполнит все обещания, сделанные им его избирателям.

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», - цитирует его пресс-служба фракции.

Он также заявил, что в программе главы государства и партии теперь отсутствуют пункты, выполнение которых не представляется возможным. Кроме того Зеленский указал, что стране удалось достигнуть успехов во множестве сфер, включая цифровизацию и развитие инфраструктуры.

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