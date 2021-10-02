Зеленский пожелал быть президентом до выполнения всех обещаний украинцам

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский признался во время выступления на заседании фракции «Слуга народа» 2 октября, что хотел бы занимать президентское кресло до момента, когда выполнит все обещания, сделанные им его избирателям.

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», - цитирует его пресс-служба фракции.

Он также заявил, что в программе главы государства и партии теперь отсутствуют пункты, выполнение которых не представляется возможным. Кроме того Зеленский указал, что стране удалось достигнуть успехов во множестве сфер, включая цифровизацию и развитие инфраструктуры.