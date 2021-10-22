Роза пустыни: в Пальмире заканчивается восстановление исторической гостиницы

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В ее древних амфитеатрах, как и раньше, проводят спектакли и дают концерты. Знаменитая на весь мир акустика этих античных сооружений все такая же, как и тысячу лет назад.
«Здесь всегда проводились лучшие концерты, мероприятия международного уровня. Мой оркестр приехал сюда впервые за все последние годы и это, конечно, невероятное ощущение. Пальмира для меня и многих других музыкантов - источник вдохновения, она нам очень нужна», - заверил начальник оркестра Хасан Аль-Абад.
Послушать эти концерты раньше приезжали люди со всего мира. Как только гостиницы будут достроены, в некогда прекраснейшем городе сирийской пустыни снова ждут наплыва туристов. Поэтому огромное значение имеет и восстановление инфраструктуры. Городская больница уже работает практически в полноценном режиме.
Работает диагностический кабинет, рентген, лаборатория анализов. Обновлена операционная, в родильном отделении стоит новейшее оборудование, а в реанимации дефибрилляторы и аппарат ИВЛ. Но пока остается проблема с персоналом.
«До войны тут было 14 врачей и 325 младших медиков, а сейчас из врачей только я один и 150 младших медиков. Большинство уехали, кто-то ушел на пенсию по старости, кто-то погиб», - признался главврач больницы в Пальмире Валид Аули.
Конечно, жители пока надеются на внутренних туристов из Дамаска, Хомса, Латакии и других значимых городов, но в скором времени готовы будут принять и соседей из Иордании, Ливана и остальных арабских стран. В городе уже открыты несколько СТО для ремонта машин.
Конечно, пока Пальмира не совсем может предстать перед гостями в своей величественной красоте. Послевоенные пейзажи здесь еще видно повсеместно, но жители рассчитывают со временем все восстановить. А пока главное - разместить туристов и обеспечить доступ в старый город.