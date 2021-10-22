В стране и мире Ситуация в Сирии Роза пустыни: в Пальмире заканчивается восстановление исторической гостиницы Алексей Дегтярев Гостевой дом был построен более двухсот лет назад, но оказался почти полностью уничтожен террористами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Некогда прекрасная Пальмира постепенно возвращается к мирной жизни. Восстанавливается городская инфраструктура, медленно оживает туристический бизнес. Знаковым событием для местных жителей стало восстановление знаменитого гостевого дома с многовековой историей. © ТРК "Звезда" Хасан укладывает плитку из того же материала, из которого его предки строили этот гостевой дом в Пальмире. Осталось еще немного и здание разрушенное бомбежками снова сможет принимать своих постояльцев. Рабочие усердно трудятся каждый день, приближая трогательный момент открытия. «Нам осталось отремонтировать пару помещений и сделать небольшое кафе на террасе, на втором этаже. Все остальное готово», - рассказал Махмуд Асад. Здесь уже практически все восстановлено, как и было прежде. В этом гостевом доме всего 12 номеров. До войны он пользовался популярностью у постояльцев из других стран. Пока идет финишная отделка, гостевой дом уже принял первых посетителей. Это группа ученых из российской академии наук. Владелец дома говорит, что будто заново родился. «Эта стройка вернула мне и вообще горожанам надежду на то, что Тадмор скоро станет прежним. Я уже и не помню, когда работал с таким хорошим настроением, как сейчас, на этом объекте. Мы все сделаем для того, что бы вернуться к нашему образу жизни», - пообещал каменщик Хасан Хайдар. Невеста пустыни - Пальмира, спустя три года после освобождения от террористов снова начинает приобретать свой прежний облик. Пока одни готовят дома и улицы к приезду туристов, другие готовятся их встречать и развлекать. Можно сказать, что культурная жизнь уже вернулась в Пальмиру. © ТРК "Звезда" В ее древних амфитеатрах, как и раньше, проводят спектакли и дают концерты. Знаменитая на весь мир акустика этих античных сооружений все такая же, как и тысячу лет назад. «Здесь всегда проводились лучшие концерты, мероприятия международного уровня. Мой оркестр приехал сюда впервые за все последние годы и это, конечно, невероятное ощущение. Пальмира для меня и многих других музыкантов - источник вдохновения, она нам очень нужна», - заверил начальник оркестра Хасан Аль-Абад. Послушать эти концерты раньше приезжали люди со всего мира. Как только гостиницы будут достроены, в некогда прекраснейшем городе сирийской пустыни снова ждут наплыва туристов. Поэтому огромное значение имеет и восстановление инфраструктуры. Городская больница уже работает практически в полноценном режиме. Работает диагностический кабинет, рентген, лаборатория анализов. Обновлена операционная, в родильном отделении стоит новейшее оборудование, а в реанимации дефибрилляторы и аппарат ИВЛ. Но пока остается проблема с персоналом. «До войны тут было 14 врачей и 325 младших медиков, а сейчас из врачей только я один и 150 младших медиков. Большинство уехали, кто-то ушел на пенсию по старости, кто-то погиб», - признался главврач больницы в Пальмире Валид Аули. Конечно, жители пока надеются на внутренних туристов из Дамаска, Хомса, Латакии и других значимых городов, но в скором времени готовы будут принять и соседей из Иордании, Ливана и остальных арабских стран. В городе уже открыты несколько СТО для ремонта машин. Конечно, пока Пальмира не совсем может предстать перед гостями в своей величественной красоте. Послевоенные пейзажи здесь еще видно повсеместно, но жители рассчитывают со временем все восстановить. А пока главное - разместить туристов и обеспечить доступ в старый город. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика