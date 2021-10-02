Россиянка погибла в горах Черногории

Россиянка погибла в Черногории при падении на массиве Дурмитор. Об этом сообщила Горная служба спасения Черногории (GSS) на своей странице в Facebook .

«Гражданка России Мария Кабельникова умерла при падении на Дурмитора в районе между Большим и Маленьким Медведем. Проводится транспортировка тела», - передает GSS.

Отмечается, что на месте работает 13 спасателей, 10 из которых - работники GSS. Также известно, что о сигнал о происшествии поступил на номер Дирекции защиты и спасения.

Ранее стало известно о поисках альпиниста на камчатском вулкане Ключевская сопка. Двое друзей 27 сентября начали восхождение к вершине вулкана. На высоте около 4000 метров погода испортилась, вскоре мужчины разделились. Спустя пару дней они не встретились на обговоренном месте, и один из товарищей запросил помощи региональных спасателей.