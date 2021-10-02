Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянка погибла в горах Черногории

Кира Тило
23:33 02.10.2021
Гражданка России погибла на горном массиве Дурмитор в Черногории.
Россиянка погибла в горах Черногории
© Фото: gss.crnegore Facebook
Читайте нас на:

Россиянка погибла в Черногории при падении на массиве Дурмитор. Об этом сообщила Горная служба спасения Черногории (GSS) на своей странице в Facebook .

«Гражданка России Мария Кабельникова умерла при падении на Дурмитора в районе между Большим и Маленьким Медведем. Проводится транспортировка тела», - передает GSS.

Отмечается, что на месте работает 13 спасателей, 10 из которых - работники GSS. Также известно, что о сигнал о происшествии поступил на номер Дирекции защиты и спасения.

Ранее стало известно о поисках альпиниста на камчатском вулкане Ключевская сопка. Двое друзей 27 сентября начали восхождение к вершине вулкана. На высоте около 4000 метров погода испортилась, вскоре мужчины разделились. Спустя пару дней они не встретились на обговоренном месте, и один из товарищей запросил помощи региональных спасателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.