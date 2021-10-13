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Иммунолог рассказал, как готовиться к ревакцинации от COVID-19

Анна Берестовая
05:39 13.10.2021
Эксперт описал особенности ревакцинации от коронавирусной инфекции.
Иммунолог рассказал, как готовиться к ревакцинации от COVID-19
© Фото: Комсомольская правда Global Look Press
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Каждые шесть месяцев до того момента, когда на территории России будет сформирован коллективный иммунитет, гражданам рекомендуют проходить ревакцинацию от COVID-19. Как можно подготовиться к повторной прививке, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, довольно высока вероятность, что при ревакцинации будут прослеживаться симптомы, схожие на реакцию от первичного введения препарата. Прививающиеся граждане могут столкнуться с поднятием температуры, болью в мышцах и общей слабостью.

Медик обозначил, что бояться появления дополнительных неприятных последствий после процедуры не нужно в случае, если состояние здоровья за полгода осталось примерно таким же, каким было. Если же оно изменилось, и у вас диагностировали тяжелые хронические заболевания или же длительная хроническая болезнь перешла в активную фазу, важно не забывать учитывать это как противопоказания.

«Нужно дождаться стабилизации состояния и только после этого ревакцинироваться», - подчеркнул специалист в беседе с радио Sputnik.

После ревакцинации Крючков рекомендовал избегать мест массового скопления людей. Такая мера предосторожности, по его словам, связана с тем, что в первое время после повторной прививки (примерно две-три недели) иммунитет не успевает сформироваться и организм находится в не слишком защищенном положении.

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