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Новая волна: эксперт назвал главные особенности использования масок в пандемию

Виктория Ивашечкина
02:09 22.10.2021
По словам Владимира Котова, средства индивидуальной защиты эффективны до того момента, когда становятся влажными от дыхания.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) Владимир Котов рассказал «Звезде» об особенностях использования медицинских масок и респираторов во время пандемии коронавируса.

По его словам, СИЗ должны соответствовать около 20 регламентированным показателям, чтобы они могли использоваться людьми в ежедневном режиме и не причинять вреда здоровью.

«Если говорить о слухах, что сейчас создаются изделия, именуемые масками со вживленными чипами, датчиками либо дополнительными устройствами, сигнализирующими о загрязнениях, то такие изделия в принципе возможны. Но можно ли их применять конкретно сейчас - нет. Потому что не регламентирован их выпуск, их потребление. Они должны пройти все необходимые процедуры и подтвердить свою безопасность», - объяснил Котов.

По словам эксперта, СИЗ бывают фильтрующего и изолирующего типа. Сейчас повсеместно применяется защита фильтрующего типа.

«Защитные изделия должны соответствовать около 20 регламентированным показателям. При этом надо помнить, что само изделие как таковое человека не защитит от вируса. Необходимо правильно использовать респираторы и медицинские маски», - подчеркнул Котов.

Эксперт также напомнил, что СИЗ эффективны до того момента, как они становятся влажными от дыхания. По его словам, в этом случае маску или респиратор нужно менять.

«Два часа - это некий средний показатель. Если вы интенсивно работаете, то ее можно поменять раньше, чем через два часа, по мере увлажнения» - заключил Котов.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что многоразовую медицинскую маску нельзя носить более четырех часов в день.

В противном случае, по мнению специалиста, могут наступить «непредсказуемые эффекты».

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