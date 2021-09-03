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Иммунолог рассказал, сколько времени можно носить многоразовую маску

Елизавета Потейчук
03:17 03.09.2021
Николай Крючков считает, что многоразовую маску человеку можно носить не более четырех часов в день.
Иммунолог рассказал, сколько времени можно носить многоразовую маску
© Фото: pixabay.com
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Многоразовую медицинскую маску нельзя носить более четырех часов в день, считает врач-иммунолог, кандидат медицинсих наук Николай Крючков. В противном случае, по мнению специалиста, могут наступить «непредсказуемые эффекты».

Срок ношения многоразовой маски зависит от ряда факторов, поясняет врач. Крючков уверен, что невозможно определить эффективность такого средства защиты, так как многие подобные маски не задерживают вирусы и бактерии. При этом, дополнил Крючков, многоразовую маску нужно стирать в день носки. Но даже при таком условии, по словам врача, изделие прослужит долго.

«Многоразовые маски – это не медицинские изделия, а просто элемент одежды. Они не стандартизированы с точки зрения борьбы с инфекцией и вирусами, поэтому сложно спрогнозировать, как они работают. Здесь есть только одно общее правило, что все зависит от интенсивности использования маски», - регламентирует специалист в интервью радио Sputnik. 

Ранее инфекционист рассказала, как получить высокий уровень антител в организме после вакцинации от коронавируса. По ее словам, уровень антител зависит от состояния иммунитета человека. 

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