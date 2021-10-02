Во Франции объявлены красный и оранжевый уровни погодной опасности

Во Франции в 21 департаменте введен оранжевый уровень погодной опасности и еще в одном - в департаменте Атлантическая Луара - красный уровень. Как предупредили в метеослужбе Meteo France, такие меры принимаются в стране из-за проливных дождей и возможных подтоплений.

Осадки, по прогнозам синоптиков, могут составить от 80-110 миллиметров. Кроме того, в 21 департаменте на северо-западе Франции также введен оранжевый уровень из-за сильных дождей и ветра, порывы которого могут достигать 110 км/ч.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в России климат в октябре будет напоминать «атмосферу Марса» - россиянам стоит ожидать отсутствие осадков и перепады температуры. При этом в воздухе будет витать мелкая пыль, как это происходит на красной планете.