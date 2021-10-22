Белый дом назвал смертельный инцидент с участием Болдуина трагедией

Несчастный случай на съемках фильма «Ржавчина», когда голливудский актер Алек Болдуин случайно убил кинооператора и ранил режиссера из пистолета с боевым патроном, очевидно является трагедией. Об этом в пятницу на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выразив соболезнования родственникам погибшей.

«Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертвы)», – отметила она.

Ранее сам Болдуин впервые прокомментировал трагический инцидент, произошедший на съемках картины. Актер выразил соболезнования семье погибшей, а также заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Кроме того, он сообщил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.