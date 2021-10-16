Новак допустил повторение энергокризиса в Европе

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что в Европе в подземных газовых хранилищах не хватает около 25 миллиардов кубов газа.

По словам Новака, происшедший в Европе этой осенью энергетический кризис может повториться в будущем. Он считает ошибочным решение ЕС перейти на «зеленую» энергетику.

«Мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться», - сказал Новак в эфире телеканале «Россия-1».

Европа, как подчеркнул вице-премьер, делает ставку на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но он считает такой подход ошибочным.

Ранее Александр Новак в кулуарах «Российской энергетической недели» заявил, что Россия консультируется с Германией по вопросу заключения нового соглашения о транзите газа через территорию Украины. Предполагается, что соглашение может быть заключено после 2024 года, когда истечет срок действия нынешнего контракта.