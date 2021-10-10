Минобороны Украины сообщило о получении партии военной помощи от США

Самолет армии США доставил партию военной помощи Украине. Об этом сообщает украинское Министерство обороны.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов», - информирует оборонное ведомство.

Военные при этом уточнили, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт «Борисполь» в воскресенье, 10 октября. В сообщении также говорится, что начиная с 2014 года Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.

Ранее на Украине заявляли о намерении использовать американские комплексы Javelin в Донбассе.