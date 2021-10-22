Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В НАТО анонсировали пакет военных мер в ответ на «угрозу» России

Ян Брацкий
02:29 22.10.2021
В руководстве НАТО делают основную ставку на ядерные силы сдерживания, истребители пятого поколения и укрепление ПРО и ПВО.
В НАТО анонсировали пакет военных мер в ответ на «угрозу» России
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Руководство НАТО намерено реализовать целый пакет политических и военных мер в ответ на «растущую угрозу» со стороны России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер в ответ на эту угрозу, который включает усиление ПВО и ПРО, укрепление обычных сил и средств реактивными самолетами пятого поколения, адаптацию учений и разведки, повышение боеготовности и эффективности ядерного сдерживания», - цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

В НАТО опасаются нападения с востока сразу по нескольким направлениям. По некоторым данным, в плане существует закрытая часть. В ней Альянс называет конфронтацию с Россией «неизбежной», учитывая ее военную мощь. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение Украины НАТО создает угрозу для России. По его мнению, под видом учебных баз на территории соседнего государства можно разместить все, что угодно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:28 В стране и мире
Путин назвал главное достижение на посту президента
21:58 В стране и мире
Видео
Путин объяснил, почему не поддерживает идею обязательной вакцинации от COVID-19
20:06 В стране и мире
Видео
Путин: РФ готова начать поставки по «Северному потоку - 2» на следующий день после разрешения регулятора
19:21 В стране и мире
Видео
Путин объяснил свое отношение к закону об иноагентах
16:05 В стране и мире
Видео
Появились кадры избиения охранником магазина школьника в Новосибирске
Популярное
Видео
Пушистый лазутчик: енот пробрался в московскую квартиру
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.