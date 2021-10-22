В НАТО анонсировали пакет военных мер в ответ на «угрозу» России

Руководство НАТО намерено реализовать целый пакет политических и военных мер в ответ на «растущую угрозу» со стороны России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер в ответ на эту угрозу, который включает усиление ПВО и ПРО, укрепление обычных сил и средств реактивными самолетами пятого поколения, адаптацию учений и разведки, повышение боеготовности и эффективности ядерного сдерживания», - цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

В НАТО опасаются нападения с востока сразу по нескольким направлениям. По некоторым данным, в плане существует закрытая часть. В ней Альянс называет конфронтацию с Россией «неизбежной», учитывая ее военную мощь. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военное освоение Украины НАТО создает угрозу для России. По его мнению, под видом учебных баз на территории соседнего государства можно разместить все, что угодно.