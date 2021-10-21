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Путин: военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу России

Майя Мусиенко
20:49 21.10.2021
Глава государства отметил, что Россия «не лезет» в страну со своими ракетами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Staff Sgt. Jennifer Reynolds, Globallookpress
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Военное освоение Украины НАТО создает угрозу для России. Под видом учебных баз можно разместить все, что угодно. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос по поводу расширения НАТО в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Формальное членство [Украины] в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», – заявил он. 

По словам президента, учебные центра НАТО сами по себе не представляют никакой угрозы, но под их маркой можно разместить все, что угодно. 

«Под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. <> Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – подчеркнул глава государства. 

Ранее в ходе встречи российский лидер отметил, что допустить ошибки при реформировании ООН недопустимо, а суета в этом вопросе будет излишней. Путин признался, что ему не хотелось бы рушить основу организации, но надо подумать, как сделать ее более сбалансированной.



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