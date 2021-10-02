Избирательные участки закрылись в Грузии

В Грузии после дня голосования закрылись избирательные участки. Жители 64 городов и районов сегодня выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.

За должность мэра Тбилиси боролись сразу 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов, пишет РИА Новости. Сейчас ЦИК приступил к подсчету голосов, этот процесс можно наблюдать онлайн на сайте комиссии.

Среди претендентов на должность мэра столицы страны - три ведущих политика. Это действующий мэр Каха Каладзе, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и бывший премьер-министр страны Георгий Гахария.

Победившим будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов. В случае, если такого количества не окажется ни у одного из них, будет объявлен второй тур выборов.