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«Феномен дофаминового вознаграждения»: нейропсихолог объяснил популярность сериала «Игра в кальмара»

Россина Бодрова
22:50 22.10.2021
По мнению специалиста, зрители картины испытывают те же ощущения, что и любители азартных игр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Популярность южнокорейского сериала «Игра в кальмара» связана дофаминовой зависимостью, которую вызывает данная картина у зрителей, в том числе несовершеннолетних. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал детский нейропсихолог Сергей Бобров.

«Этот сериал, он идеально отражает нейропсихологический феномен - феномен дофаминового вознаграждения, на котором, честно говоря, многие компьютерные игры построены, да и вообще игры в рулетку, казино, в лотереи и т.д. Что такое дофаминовое вознаграждение? В мозге есть такая система, которая в предвкушении награды начинает возбуждаться. Когда вырабатывается дофамин, он, в свою очередь, вызывает выработку опиатов... и человек находится в некоем состоянии счастья. Это касается того феномена, который есть в сериале, когда люди предчувствуют, что у них будет награда и не очень задумываются о том, что если награды не будет, то будет печальный исход. Они предчувствуют эту награду, как и игрок в рулетку чувствует, что он сейчас выиграет. Он обычно не выигрывает, но вот это предчувствие - вот оно лежит в основе. Именно это происходит с игроками в сериале. Именно это происходит с теми, кто за этим сериалом наблюдает. Мы ждем следующую серию, чтобы узнать, как и что будет. Это такой феномен дофаминовой иглы», - объяснил эксперт.

Напомним, многосерийная лента «Игра в кальмара» на платформе «Нетфликс» едва попала на онлайн-полку, как ее просмотры взлетели до миллионных показателей. Причем, львиная доля зрителей, несмотря на маркировку «18+», это подростки. Родители по всему миру бьют тревогу, ведь их дети не просто испытывают зависимость от сериала, который изобилует кадрами жестокости, но и пытаются сыграть в опасную игру наяву.

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